Vaccini, hub mobile a Tavarnelle Val di Pesa

È previsto domani, giovedì 10 febbraio, dalle ore 12 alle ore 16, l’arrivo dell’Hub Mobile per la somministrazione delle prime dosi dei vaccini “Pfizer” agli alunni di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Il tour regionale del camper di “#Giovanisì vaccinano a scuola” farà tappa a Tavarnelle Val di Pesa, in via Fontazzi, 2 di fronte alla Palestra Galletti, nei pressi del complesso scolastico dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani (via Allende, Tavarnelle Val di Pesa).

L'accesso alla vaccinazione presso il camper, un’ambulanza attrezzata, è libero non solo per le prime dosi ma anche per effettuare le seconde. Nel primo caso verrà rilasciata la prenotazione per la seconda. La somministrazione delle dosi sarà possibile anche nel caso in cui sia già stata prenotata presso altri punti vaccinali.

Al momento della vaccinazione sono necessari tessera sanitaria e documento di identità del minore, carta di identità del genitore presente (nessun altro grado di parentela è ammesso), consenso e scheda anamnesi minori (da compilare per qualsiasi dose), eventuale delega di un genitore, eventuale dichiarazione monogenitorialità. I documenti sono disponibili on line e sono stati inviati dall’Istituto comprensivo attraverso una comunicazione rivolta alle famiglie interessate.

Il servizio è promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con la Società della Salute Sud Est, il Comune di Barberino Tavarnelle e l’Istituto comprensivo statale Don Lorenzo Milani. Ad arricchire l’intervento vaccinale l’intrattenimento con le letture ad alta voce a cura delle volontarie del Gruppo Nati per Leggere di Barberino Tavarnelle.

Alle famiglie interessate si consiglia la prenotazione tramite la compilazione del form: https://forms.gle/aGjjC28SRdYt8kM56. E’ possibile tuttavia presentarsi direttamente nel luogo e nella fascia oraria indicati per la giornata vaccinale di Tavarnelle.

