50 Best Mena's Restaurants, il Borro Tuscan Bistro di Dubai 11esimo: unico ristorante italiano in classifica

Ai vertici della prestigiosa classifica 50 Best Mena’s Restaurants, relativa all’area del Medioriente e del Nord Africa e unico ristorante italiano, Il Borro Tuscan Bistro di Dubai conquista la posizione 11°.

Nonostante siano numerosi gli chef italiani negli Emirati, l’Italia non è presente in classifica con la sola eccezione del bellissimo undicesimo posto de Il Borro Tuscan Bistro di Dubai che si è imposto per la semplicità, qualità e autenticità dei piatti, materie prime e servizio. Oltre alla bellezza ed eleganza della location, che esprime al meglio lo stile e la filosofia de Il Borro e la Toscana più autentica.

Inaugurato nel gennaio 2017 in partnership con Orange Hospitality all’interno del lussuoso Hotel Al Naseem Madinat Jumeirah, il ristorante da subito si è contraddistinto conseguendo diversi riconoscimenti, tra cui il titolo di miglior ristorante italiano a Dubai dalla Guida del Gambero Rosso a soli quattro mesi dalla sua apertura.

La cucina, guidata dall’Executive Chef Andrea Campani e dall'Head Chef Fulvio Opalio, è un'interpretazione moderna dei classici toscani, con ingredienti di qualità e prodotti del Borro, come l'olio extravergine di oliva biologico, il miele e le verdure selezionate dell'azienda agricola biologica de Il Borro, "Orto del Borro".

Dalla Pappa al pomodoro ai Pici all'aglione, dalla Bistecca alla fiorentina al tradizionale Tiramisù italiano, con caffè espresso e cioccolato, la carta è un omaggio alle ricette della più autentica cucina italiana. Ampia la selezione dei vini dell’azienda Il Borro, tra cui Bolle di Borro – Rosato metodo classico 100% Sangiovese e 60 mesi sui lieviti, e il pluripremiato Il Borro - reale rappresentazione della filosofia e del terroir de Il Borro.

Con la recente apertura a Londra nell’elegante ed esclusivo quartiere di Mayfair l’11 novembre 2021, diventano cinque i ristoranti a firma Il Borro Tuscan Bistro: due nel Valdarno (presso la tenuta Il Borro e Viesca Toscana), a Firenze, a Dubai e a Londra.

Il Borro, la tenuta di Ferragamo

Il Borro, la tenuta dal 1993 di proprietà di Ferruccio Ferragamo in cui sono impegnati il figlio Salvatore Ferragamo (responsabile dell’attività vitivinicola ed Hospitality) e la figlia Vittoria (responsabile dell’orto biologico e dei progetti speciali), si estende nel bacino del Valdarno Superiore su di una superficie di 1.100 ettari immersi nel cuore della Toscana.

La Tenuta fa parte dell’Associazione Relais & Châteaux e comprende: un borgo medievale interamente restaurato che ospita al suo interno 38 eleganti e raffinate suite, tre prestigiose ville - La Dimora Storica, Villa Casetta, Villa Mulino - e 20 suite de Le Aie del Borro. Al Relais & Châteaux si aggiungono “I Borrigiani”, i casali gestiti con la formula dell’agriturismo. E ancora, due ristoranti: l’Osteria del Borro e Il Borro Tuscan Bistro, sotto la guida dell’executive chef Andrea Campani e un nuovo cocktail bar, la Spa e la galleria "Vino & Arte". Ad Il Borro si trovano inoltre una cantina e 85 ettari di vigneti dai quali si producono i vini della tenuta (12 etichette di cui 10 interamente biologiche), 40 ettari di uliveti destinati alla produzione di olio extra vergine d’oliva, un orto biologico e 30 arnie da cui si ottiene miele biologico.

Fonte: Ufficio Stampa