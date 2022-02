Accesso gratuito alla Collezione Zeffirelli per i fiorentini per il 99° compleanno del Maestro

Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia riaprono le porte della Collezione Zeffirelli che sarà accessibile gratuitamente per tutti i residenti della città di Firenze sabato 12 febbraio, in occasione del 99° compleanno del Maestro.

“Purtroppo lo scorso anno – spiega la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani – non fu possibile ricordare il Maestro Franco Zeffirelli a causa della pandemia. Ci eravamo tutti ripromessi di rendere omaggio a questo illustre fiorentino che scelse Firenze come sede per il suo patrimonio. Proprio vicino a Palazzo Vecchio, grazie al suo volere ed al lavoro del figlio e regista Pippo Zeffirelli, è sorta la Fondazione, in piazza San Firenze, che porta il suo nome. Sabato, in occasione del suo 99° compleanno potremo tutti ricordare, andando a visitare gratuitamente la Fondazione, la sua inestimabile raccolta di abiti di scena, bozzetti, fotografie, ma anche lo studio del Maestro, la consolle della Traviata e l’archivio personale e la biblioteca che contiene oltre diecimila volumi. A Firenze è nata l’opera lirica – aggiunge la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani – ed è giusto rendere omaggio al grande Maestro fiorentino, che ha ricevuto innumerevoli premi in tutto il mondo, nel giorno del suo compleanno. Come amministrazione dobbiamo rimanere accanto alla Fondazione che ha, tra i sui scopi, l’insegnamento ai giovani registi”.

Il museo sarà aperto nei soliti orari dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Per accedere sarà sufficiente esibire un documento che attesti il proprio indirizzo di residenza e il Super Green Pass.

Durante la giornata di sabato 12 febbraio, i visitatori potranno partecipare alla visita guidata a cura dello staff prevista alle ore 11,00. Per la visita guidata è richiesta la prenotazione e l’acquisto del biglietto anche per i residenti (12€). Per le visite guidate è richiesta la prenotazione scrivendo all'indirizzo email: ticket@fondazionefrancozeffirelli.com oppure chiamando il numero +39 320 1637839.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa