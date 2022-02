Anche il Comune di Siena aderisce alla campagna contro il 'caro bollette'

Anche il Comune di Siena aderisce all'iniziativa di Anci Toscana “Luci spente nei Comuni” spegnendo le luci di un monumento simbolo della città contro il caro bollette. A partire dalle 20, e fino a domani mattina, luci spente nella cappella di Piazza del Campo.

L’Anci stima per le amministrazioni comunali un aggravio di almeno 550 milioni di euro, su una spesa complessiva annua per l’energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro. Per la Toscana si tratterà di oltre 30 milioni di euro.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa