Biblioteca Empoli, nuova settimana di iniziative online

Una nuova settimana di iniziative on line organizzate dalla Sezione Ragazzi della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli.

Come ogni lunedì appuntamento con il Gruppo “Sferruzza, Sferruzza” e i loro consigli e tutorial sulla maglia, l’uncinetto e tutto l’universo del “ferri e filo”.

Ancora un “The best of” dei video delle “Sferruzzanti” più apprezzati.

In arrivo, dal prossimo mese “Gli inediti di Sferruzza, Sferruzza”.

Consueto e immancabile appuntamento del martedì pomeriggio con “L’Ora del Racconto” alle 17 e il sabato pomeriggio, sempre alle 17, con “L’Ora del fare: Travestiamoci con Mary!”.

In occasione del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, è stata allestita la vetrina dei “Libri alla finestra” con una selezione bibliografica per approfondire il tema delle Foibe e mantenerne la memoria.

Il 17 febbraio 2022, alle 18, alla Casa della Memoria si terrà l’incontro con Giovanni Pallanti, docente di Etica Economica ed Etica Aziendale, ex vicesindaco di Firenze e curatore di rubriche giornalistiche, che presenterà il suo libro “Il morso della storia. Una spigolatura critica”. Interverranno: Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli; Massimo Giannoni, pittore, già docente Liceo artistico statale di Porta Romana di Firenze e Paolo Gaccione, ex compagno di Liceo dell’autore.

ll mese di febbraio è il mese dell'amore e del Carnevale. Abbiamo scelto l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 sulla parità di genere come tema delle nostre iniziative, provando ad entrare nei panni dell'altro, pensando ai gesti d’amore, contro la violenza.

Il programma delle iniziative per la settimana dal 14 al 19 febbraio, da seguire e ‘gustare’ sulla pagina Facebook della Biblioteca:

Lunedì 14 febbraio, alle 17,

The Best of SFERRUZZA, SFERRUZZA ON-LINE

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza ci ripropone i video tutorial più apprezzati, un “the best of” che ci guiderà nella creazione di bellissimi manufatti con lana, ferri, uncinetto e molto altro.

Martedì 15 febbraio, alle 17,

L’ORA DEL RACCONTO ON-LINE- W i Gatti!

Il 17 febbraio è la giornata nazionale del gatto! Potevamo noi farci mancare delle storie su questo straordinario felino?

La bibliotecaria Antonella Toso ci delizierà con tante letture “feline” e vi aspetta quindi martedì pomeriggio on-line sulla nostra pagina FB! La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Sabato 19 febbraio, alle 17,

L’ORA del FARE: Travestiamoci con Mary!

La bibliotecaria Alessandra Checcucci ci guiderà in questa nuova lettura+ laboratorio sui travestimenti, in cui creeremo insieme degli accessori davvero originali. Munitevi di stecchini da spiedini, cannucce e materiale per colorare e ritagliare! Per bambini dai 5 ai 9 anni.

Tutte le iniziative in presenza sono per il momento sospese in attesa che possano essere di nuovo svolte.

Vi ricordiamo che da lunedì 10 gennaio, per accedere alla biblioteca e all’archivio storico, è obbligatorio avere il Green Pass Rafforzato. C’è inoltre l’obbligo di indossare mascherine FFP2 o FFP3 per chi utilizza le postazioni studio o al computer.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa