Non gli ritirano la spazzatura, prende a calci un'impiegata

L'azienda non gli ritira la spazzatura e lui prende a calci un'impiegata di Sistema Ambiente. Il fatto è avvenuto al front office a Lucca, vittima un'impiegata dell'azienda lucchese che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

"Un uomo, appena varcata la sbarra di ingresso del piazzale degli uffici - sottolineano i sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel in una nota congiunta - si è avventato contro di lei scagliandole addosso un sacco di spazzatura che, si è constatato a posteriori, non gli era stato ritirato perché contenente materiali non conformi, e prendendo a calci l'impiegata".

Nell'aggressione si è creato un parapiglia, di fronte a alcuni utenti sbigottiti in fila. La dipendente è caduta e ha riportato ulteriori contusioni, tanto che è stata portata all'ospedale.