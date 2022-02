Caro bollette, Borgo San Lorenzo spegne le luci del Palazzo comunale

"Aderiamo all'iniziativa promossa da ANCI - afferma il Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni - dando questo piccolo segnale di protesta contro il caro bollette che è insostenibile. Abbiamo scelto di spengere le luci del Palazzo comunale perché la situazione degli Enti locali è drammatica e senza adeguati ristori per le famiglie, per le imprese, per le associazioni e per gli stessi Enti locali rischiamo di mettere in crisi la tenuta economica e sociale di tutte le nostre comunità".