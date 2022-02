Caro bollette, il Comune di Fucecchio 'spegne' per mezz'ora Piazza Montanelli in segno di protesta

Anche il Comune di Fucecchio raccoglie la proposta lanciata da Anci Nazionale con un'azione simbolica, quella di spegnimento delle luci di Piazza Montanelli, contro il 'caro bolletta'. Questa sera, giovedì 10 febbraio, dalle 20 alle 20.30 una delle principali piazze del centro cittadino verrà "spenta" in segno di protesta.

"La situazione - ha dichiarato il sindaco Alessio Spinelli - non è sostenibile né per le famiglie né per le attività economiche né' per le amministrazioni soprattutto considerando gli ultimi due anni che hanno duramente colpito il nostro tessuto sociale. I comuni da sempre in prima linea si trovano a gestire il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa