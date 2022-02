Castelfiorentino batte Tavarnelle nel recupero

Dopo averlo tanto inseguito, arriva finalmente il secondo acuto stagionale per il Basket Castelfiorentino che nel recupero casalingo della sesta giornata di andata del campionato di Prima Divisione batte il Basket Tavarnelle per 48-42. Una gara, quella contro il fanalino di coda, da vincere ad ogni costo, al di là degli infortuni e delle difficoltà di un momento tutto in salita. E stavolta i ragazzi di Gianni Lazzeretti hanno risposto presente portando a casa una vittoria meritata ed importante, sia per la classifica che per il morale.

Avvio di gara in perfetto equilibrio, con le squadre che viaggiano a braccetto chiudendo la prima frazione sul 10-9. Nel secondo quarto i gialloblu passano a condurre andando al riposo lungo sul +5 (23-18) ma è al rientro dagli spogliatoi che la truppa castellana scava il solco piazzando il break decisivo e toccando il +14 al 30′ (42-28). Nella frazione finale arriva l’ultimo sussulto degli ospiti che tentano il tutto per tutto, ma i gialloblu tengono botta e non si lasciano sorprendere amministrando fino alla sirena.

BASKET CASTELFIORENTINO – BASKET TAVARNELLE 48-42

Parziali: 10-9, 23-18 (13-9), 42-28 (19-10), 48-42 (6-14)

Tabellino: Donati 5, Capezzoli 9, Tinti 2, Morandini 11, Calvani 3, Bianchi 10, Innocenti 6, Gradella 2, Frangioni, Barlabà, Giovannetti ne. All. Lazzeretti.

Arbitro: Bismuto di Pisa.

Fonte: Abc - Ufficio stampa