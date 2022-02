Controlli a Firenze: due arresti per spaccio, una denuncia per guida in stato di ebbrezza

Ieri sera si è svolto a Firenze un servizio straordinario di controllo del territorio della Polizia di Stato, disposto dal Questore Maurizio Auriemma. Nel corso del servizio, pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, volanti e unità cinofile della Questura hanno identificato oltre un centinaio di persone tra la periferia cittadina e il centro storico.

Sempre in serata, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia ha arrestato un cittadino senegalese di 32 anni ed un 18enne originario del Gabon. Gli agenti del Commissariato San Giovanni hanno sorpreso i due in Borgo Pinti poco prima delle 23.00. Il 32enne aveva in tasca oltre un etto e mezzo di hashish e tre dosi di cocaina, mentre l’altro giovane è stato trovato in possesso di 15 dosi di hashish ed alcuni grammi di crack. Entrambi erano già noti alle Forze di Polizia.

Ieri pomeriggio le volanti hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 40enne di origini bosniache che alla guida di un camper, con un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al limite consentito, aveva danneggiato un’auto in sosta all’Isolotto.