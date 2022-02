Coronavirus Empoli e Cuoio, 316 contagi e tre decessi

Sono 2186 i nuovi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 12 decessi non tutti riconducibili alle ultime 24 ore, di cui 7 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Pistoia, 1 in provincia di Prato e 1 in provincia di Pisa, 1 non residente in Italia. Di 1 decesso i dati non sono pervenuti.

Vediamo il dettaglio per l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio, che rispettivamente contano 235 e 81 nuovi contagi.

Tre i decessi nelle due zone. Una donna di 76 anni di Certaldo, un uomo di 96 anni di Montespertoli e un uomo di 83 anni di Castelfranco di Sotto, sono deceduti all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

235 casi in zona empolese

Castelfiorentino 30

Capraia e Limite 13

Cerreto Guidi 23

Certaldo 18

Empoli 74

Fucecchio 27

Gambassi Terme 7

Montaione 5

Montelupo 16

Montespertoli 13

Vinci 9

Comprensorio del cuoio 81

Castelfranco di Sotto 9

Montopoli Valdarno 21

San Miniato 32

Santa Croce 19

Il resto del bollettino Asl Centro

1347 casi in provincia di Firenze, di cui 14 in zona empolese

Barberino di Mugello 11

Barberino Tavarnelle 15

Borgo San Lorenzo 37

Dicomano 3

Firenzuola 5

Marradi 6

Bagno a Ripoli 36

Campi Bisenzio 57

Lastra a Signa 31

Calenzano 36

Fiesole 17

Figline e Incisa 42

Greve in Chianti 15

Impruneta 21

Pelago 7

Firenze 510

Pontassieve 16

Reggello 24

Rignano 8

Rufina 4

San Casciano 20

Scarperia e San Piero 16

San Godenzo 2

Scandicci 60

Sesto Fiorentino 73

Signa 24

Vaglia 7

Vicchio 9

357 casi in provincia di Prato

Carmignano 21

Montemurlo 30

Poggio a Caiano 11

Prato 281

Vaiano 7

Vernio 7

401 casi in provincia di Pistoia

Agliana 26

Abetone Cutigliano 2

Marliana 3

Montale 11

Pistoia 132

Quarrata 41

Sambuca Pistoiese 1

San Marcello Piteglio 21

Serravalle Pistoiese 10

Buggiano 6

Chiesina Uzzanese 9

Lamporecchio 18

Larciano 8

Massa e Cozzile 5

Monsummano Terme 35

Montecatini Terme 18

Pescia 28

Pieve a Nievole 4

Ponte Buggianese 17

Uzzano 6