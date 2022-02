Etrusca Basket, due vittorie e due sconfitte per le giovanili

U13: LA SECONDA FASE PARTE CON IL SORRISO

ETRUSCA SAN MINIATO - PALL. DON BOSCO LIVORNO 67-58

Tabellino: Contino 2, Fontanelli 10, Lotti 2, Mazzoni 13, Mitolo 2, Montagnani 6, Remi 2, Sabatini 10, Salamone, Starnini 12, Zinna 8. All. Regoli.

Con un po' di ritardo dovuto al Covid, inizia nel migliore dei modi la seconda fase del campionato Under 13. Nella gara d'esordio ospite a Ponte a Egola la formazione labronica del Don Bosco, seconda classificata nel proprio girone. Nonostante le molte assenze di queste settimane, i ragazzi non si sono fatti trovare impreparati, soprattutto a livello di approccio mentale, mostrando ancora una volta la grande coesione che li contraddistingue.

La cronaca della partita ha visto un gara sempre in equilibrio a partire dal primo quarto scoppiettante (22-24) dopo il quale i Cangurini non hanno più lasciato la testa della gara. Dopo questo primo impegno gli Under 13 saranno di scena ancora con una formazione Livornese, Pediatrica, sabato ore 17.00.

PRIMA SCONFITTA STAGIONALE PER GLI UNDER 13

Etrusca San Miniato - US Livorno Basket 34-92

Tabellino: Barili 6, Contino, Fontanelli, Galasso, Lotti 2, Mazzoni 2, Mitolo, Montagnani 7, Remi, Sabatini 5, Starnini 8, Zinna 4. All. Regoli.

Proibitivo il turno casalingo di seconda fase per i Cangurini Under 13. Ospiti a Ponte a Egola i ragazzi di Us Livorno che continuano il loro percorso in vetta al girone staccando l'Etrusca, non ancora pronta per misurarsi a questo livello. Nulla da rimproverare ai nostri ragazzi che hanno fatto una partita ricca di impegno pagando forse qualcosa di troppo a livello emotivo. Incolmabile invece il gap tecnico per il quale ci sarà bisogno di tempo. Ospiti subito avanti nel primo quarto con un perentorio 6-20. Il risultato non è mai in discussione ma la partita è comunque giocata con intensità e determinazione da entrambe le squadre fino al 34-92 finale. Ora sotto col lavoro per farsi trovare pronti nel prossimo weekend!

U14 FEMM VINCE CON LARGO MARGINE A PISTOIA

Tabellino: Taraj 14, Capozio 15, Bertini M., Ficarra 31, Cerbioni 20, Baldi, Bertini V. 6, Cavallini 6. All. Petrolini

Riparte con una vittoria il campionato u14 femminile dopo il lungo stop di gennaio. Stop anche dal punto di vista dell’allenamento perché sono state settimane con numeri davvero miseri dovuti alle quarantene scolastiche. L’inizio della partita non è stato dei migliori soprattutto dal punto di vista mentale e dell’intensità: nei primi due quarti siamo stati abbastanza sprecisi in diverse situazioni pur imponendo il nostro gioco. Al rientro dagli spogliatoi la nostra cangurine cambiano nettamente marcia e delle buone azioni difensive ci permettono di trovare dei contropiedi e delle buone soluzioni in attacco. Prossima partita domenica 13 febbraio contro l’ostico avversario Pontedera.

I NOSTRI U17 GOLD NON INGRANANO LA MARCIA E CADONO A MONTECATINI

Montecatini B.Junior - Etrusca Basket 83-60

Tabellina: Ermelani 11, Lotti 4, Mbengue 10, Iacopini 12, Nannetti 11, Poli 3, Federici, Nacci, Bacchi 9, Gregorini. All. Petrolini

Riparte anche il campionato U17 Gold, dopo un lungo stop, con la partita in trasferta contro Montecatini. Sono state settimane di allenamenti sotto numero, a volte addirittura anche in meno di quattro ragazzi ad eccezione dell'ultima settimana di lavoro che è stata intensa e produttiva. La partita ha visto una partenza decisamente forte dal punto di vista dell'intensità, da parte dei nostri ragazzi, anche se c’è stata un pò di sprecisione in attacco, qualche passaggio di troppo e qualche contropiede perso. L’impegno premia e al riposo lungo i ragazzi della Rocca sono sotto solo di 6 lunghezze. Il rientro dagli spogliatoi è traumatico con un netto calo di intensità e concentrazione che ha lasciato troppe situazioni favorevoli ai padroni di casa. Errori di disattenzione e di voglia di lottare che ci hanno visto prendere, nel terzo quarto, un parziale di 27 a 11. Il quarto quarto è stato molto più equilibrato dove i ragazzi di coach Petrolini si sono un po' tirati su trovando delle buone azioni offensive e tiri aperti. Il parziale subito nel terzo quarto però, non ha permesso di recuperare il gap uscendo così sconfitti dal Pala Terme. Poco tempo per ricaricare le pile in vista del recupero contro Use Empoli giovedì 10 febbraio. Sabato 12 invece ospiteremo la Pallacanestro Piombino per la 4a giornata di ritorno.

Fonte: Etrusca Basket - Ufficio stampa