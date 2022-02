Giornata Galileiana a Pisa, un cioccolatino a forma di luna per ogni evento

Pisa torna a rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri, Galileo Galilei, in occasione della nascita avvenuta a Pisa il 15 febbraio 1564. In calendario per la “Giornata Galileiana” un convegno sull’ottica “da Galileo agli Space Telescopes”, una conferenza sugli anni pisani del grande scienziato e la esposizione di importanti documenti galileiani presso l’Archivio di Stato e l’Archivio Diocesano, tra cui il certificato di battesimo di Galileo. Inoltre, mercoledì 16 è prevista la premiazione della terza edizione del premio Galilei a cura del Comune di Pisa.

"Dal 2019 la nostra Amministrazione Comunale ha dato vita, unitamente all’Università di Pisa, alla Scuola Normale Superiore, alla Scuola Superiore Sant’Anna alle celebrazioni dedicate alla nascita di Galileo Galilei avvenuta a Pisa il 15 febbraio 1564 – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. Le celebrazioni hanno una cadenza annuale e ogni anno presentano un tema nuovo, per esempio, in occasione del 750 anniversario della morte di Dante abbiamo parlato di Galileo lettore del Sommo Poeta. Ormai sono diventate un vero e proprio appuntamento con una valenza anche di attrazione turistica e non si sono fermate neanche durante la pandemia.

Dirò di più, altre istituzioni cittadine si sono unite a queste celebrazioni, l’Opera Primaziale e quest’anno anche l’Archivio di Stato e l’Archivio Diocesano che hanno allestito, per l’occasione, l’esposizione di documenti importantissimi presenti al loro interno. Quindi anche quest’anno Pisa si appresta a celebrare il nostro illustre concittadino: grande scienziato per la rivoluzione conoscitiva da lui compiuta, “senza Galileo e senza Pisa, ha affermato il professor Guido Tonelli, non ci sarebbero stati Newton e Cambridge”, ma anche grande umanista. Queste celebrazioni confermano Pisa come città dei saperi: dei saperi scientifico tecnologici e dei saperi umanistici, nel pieno riconoscimento della unicità della cultura".

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti. Un appuntamento che si ripete ormai dal 2019, grazie alla collaborazione del Comune di Pisa con l’Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Archivio di Stato e Arcidiocesi di Pisa e archivio diocesano, CNR - Istituto Nazionale di Ottica. A ogni evento in programma sarà anche distribuito uno speciale cioccolatino a forma di luna con i crateri, in omaggio al grande scienziato.

Il programma

“Gli anni pisani di Galileo”

15-22 febbraio 2022

Martedì 15 febbraio

Archivio di Stato, Lungarno Mediceo, 17

Ore 10:00

Saluti ufficiali e presentazione delle giornate con interventi di:

Jaleh Bahrabadi, direttrice Archivio di Stato;

Paolo Pesciatini, assessore al turismo e ai servizi e politiche integrate con le università;

Chiara Bodei, presidente Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa.

Ore 10:15

Sergio Giudici (Unipi - Dipartimento di fisica e direttore del Museo degli strumenti di Fisica): “Gli anni pisani di Galileo”;

Ore 10:45

Inaugurazione dell’esposizione dei documenti galileiani presenti nell’Archivio di Stato.

L’esposizione sarà visitabile anche lunedì 21 febbraio e martedì 22 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Per le visite (massimo 10 persone a visita) è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 050 542698 oppure inviando una mail ad as-pi@beniculturali.it. Per visitare l’esposizione è necessario esibire il Green Pass.

Archivio Diocesano, piazza dell’Arcivescovado, 18

Ore 15:00 – 18:00

Inaugurazione dell’esposizione di documenti sugli anni pisani di Galileo.

L’esposizione sarà visitabile anche lunedì 21 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì 22 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Per le visite (massimo 10 persone a visita) è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 050 565571 oppure inviando una mail ad archivio@pisa.chiesacattolica.it. Per visitare l’esposizione è necessario esibire il Green Pass.

Aula Magna Storica della Sapienza, via Curtatone e Montanara, 15

Ore 14:30

Convegno “La geometria delle luce: l’ottica da Galileo agli Space Telescopes”.

Comitato organizzatore:

Sergio Giudici, Università di Pisa, direttore Museo degli Strumenti di Fisica e della Ludoteca Scientifica, Dipartimento di Fisica;

Veronica Roccatagliata, Università di Pisa, Dipartimento di Fisica;

Elisabetta Tognoni, Istituto Nazionale di Ottica, C.N.R. Pisa.

Gli interventi saranno in presenza e trasmessi in streaming all’indirizzo https://call.unipi.it/Galilei2022

Mercoledì 16 febbraio

Palazzo Gambacorti, sala Baleari

Ore 11:00

Premiazione della terza edizione del premio Galileo Galilei. Interviene l’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Pierpaolo Magnani.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa