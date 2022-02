Giorno del Ricordo, la cerimonia organizzata a Firenze dal Comitato dalla Parte di Abele

Ecco due fotografie della Cerimonia organizzata oggi 10 febbraio, alle ore 15, a Firenze, dal Comitato dalla Parte di Abele, per ricordare i Martiri delle Foibe e l'esodo Giuliano - Dalmata.

Nella prima foto, il Fondatore del Comitato Marco Cordone mette un mazzo di fiori alla targa toponomastica Largo Martiri delle Foibe;nella seconda, sempre Marco Cordone, insieme agli esuli Severino Bergamo e Miriam Andreatini (storica delegata degli esuli Giuliano - Dalmati a Firenze e provincia), espongono la bandiera istriana.

Momenti di grande commozione si sono raggiunti quando Cordone ha letto l'Invocazione per le vittime delle Foibe di Monsignor Antonio Santin Vescovo di Trieste. Per non dimenticare.

Fonte: Ufficio Stampa