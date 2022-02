Giorno del Ricordo, tanti studenti alla celebrazione a Fucecchio

Per preservare la memoria storica e ricordare gli italiani vittime della terribile tragedia delle foibe e dell'esodo dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, il Comune di Fucecchio questa mattina ha celebrato il Giorno del Ricordo con una cerimonia in piazza XX Settembre. All'iniziativa è intervenuto l'assessore alla valorizzazione della memoria storica Daniele Cei che ha parlato di fronte ad una platea composta da cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni civili e militari, consiglieri comunali delle varie forze politiche e da un gruppo di studenti della scuola media Montanelli-Petrarca.

Presenti i carabinieri della stazione di Fucecchio, guidati dal maresciallo Pietro Pirina, i ragazzi del gruppo #Fucecchioèlibera e i gonfaloni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'ANMIL, della Croce Rossa, della Pubblica Assistenza, dello Spi-Cgil.

Oltre a ricordare i terribili fatti avvenuti sul confine orientale alla fine della seconda guerra mondiale, l'assessore Cei ha sottolineato l'impegno del Comune di Fucecchio nella valorizzazione della memoria storica anche attraverso tante iniziative, tra cui alcune di prossima realizzazione come l'inaugurazione di un monumento dedicato ai deportati della frazione di Torre (domenica 13 febbraio ore 11 in piazza Don Mainardi) e la posa delle pietre d'inciampo in ricordo dei sette deportati dell'8 marzo 1944.

