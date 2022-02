Ilide Carmignani presenta 'Storia di Luis Sepùlveda e del suo gatto Zorba' a Montelupo

Tornano le iniziative del club del Libro "Luis Sepulveda di Montelupo", presso il circolo Arci Il Progresso (via Rovai 43 - Montelupo Fiorentino), venerdì 18 febbraio alle ore 19.00. L'appuntamento è con Ilide Carmignani e la sua opera prima dal titolo "Storia di Luis Sepùlveda e del suo gatto Zorba", edita dalla Casa editrice Salani.

Nato in un bel giorno di primavera, in un albergo nella terra ai confini del mondo, Luis, detto Lucho, comincia il suo racconto dai nonni e dall'infanzia a Santiago, per poi ricordare il primo amore e l'incontro con Carmen Yanez, sua compagna della vita. Il gatto lo ascolta parlare dell'entusiasmo per l’elezione di un presidente chiamato Allende e del tragico golpe che lo costringerà all'esilio, della lunga esperienza in Amazzonia accanto agli Indios shuar, fino all'arrivo ad Amburgo, dove, in una realtà tutta nuova, inventerà la favola della gabbianella per far addormentare suoi tre bambini.

Ilide Carmignani nata a Lucca è una delle autrici più importanti dell'attuale panorama letterario. Nota soprattutto per essere la "voce" di Luis Sepùlveda e di Roberto Bolaño, collabora con le più grandi case editrici italiane. Vincitrice del premio di Traduzione Letteraria dell'Istituto Cervantes, da sempre si dedica con passione a far conoscere il lavoro del traduttore, sia attraverso seminari, conferenze e scritti (suo il libro “Gli Autori Invisibili: incontri sulla traduzione letteraria”), sia curando gli eventi sulla traduzione del Salone del libro di Torino.

Con lei a presentare il libro sarà presente anche il giornalista Simone Innocenti. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Montelupo Fiorentino.

«In questo momento c'è bisogno di ripartire in tutti i sensi. La cultura, ormai è noto, per me è davvero uno strumento di relazione, condivisione e confronto. Il Club del libro nasce in modo spontaneo dalla volontà di un gruppo di cittadini, appassionati lettori. Come amministrazione riteniamo importante sostenere iniziative culturali che nascono dal basso e che si caratterizzano per i loro contenuti di qualità», afferma l'assessore alla cultura Aglaia Viviani.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa