Inseguito dalla polizia, abbandona l'auto ma ci lascia droga e documenti: denunciato

Ritrovatosi di fronte all'Alt della polizia, non si è fermato al controllo ed è fuggito inseguito dagli agenti in una corsa terminata con l'abbandono dell'auto e la fuga a piedi. È successo lunedì pomeriggio a Campi Bisenzio, teatro di un inseguimento tra la polizia del Commissariato di Rifredi e un fuggitivo, che è inizialmente riuscito a far perdere le proprie tracce. Dopo non aver rallentato al posto di blocco, l'uomo ha iniziato la corsa e dopo rischiosi contromano, arrivato nella frazione di Capalle ha abbandonato il mezzo. Non aveva fatto però i conti con i suoi effetti personali, rimasti nell'auto, insieme a della droga.

Nel mezzo abbandonato la polizia, anche grazie alle unità cinofile della guardia di finanza di Firenze, ha scoperto 2 dosi di hashish e 8 di cocaina, ben nascoste tra la carrozzeria e la tappezzeria. Nell'abitacolo sono stati ritrovati anche alcuni documenti di identità, appartenenti ad un cittadino marocchino di 24 anni. Da successivi accertamenti sono scattate le indagini nei confronti del 24enne, denunciato oltre che per la detenzione delle sostanze stupefacenti anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La polizia non esclude ulteriori sviluppi investigativi.