Interruzione dei servizi di fonia e rete in tutte le sedi comunali a Empoli

Domani, venerdì 11 febbraio 2022, dalle 13.30 alle 20, come preannunciato la settimana scorsa, sarà effettuato l’intervento programmato di sostituzione degli apparati di rete.

Attività che interesserà la sala CED – Sistemi Informatici - di piazza del Popolo e che comporterà l'impossibilità a tutte le postazioni di tutte le sedi della rete comunale, compresa la Centrale Operativa della Polizia Municipale di Via Cavour e Via Raffaello Sanzio, di effettuare/ricevere telefonate, navigare su internet, svolgere qualsiasi attività di rete, raggiungere il sito istituzionale anche da casa.

Inoltre, nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio 2022, i tecnici interverranno ancora alla sala Ced per concludere e testare il ripristino corretto di tutti i collegamenti. Pertanto anche lunedì pomeriggio si verificheranno interruzioni, nelle modalità e tempi che verranno comunicati nella stessa mattinata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa