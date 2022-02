La famiglia moderna in "Dei figli", spettacolo alla Città del Teatro

Sabato 19 febbraio alle 21.00 Mario Perrotta, una delle voci più importanti della drammaturgia italiana, sarà in scena alla Città del Teatro di Cascina con “Dei figli”, la nuova coproduzione di Fondazione Sipario Toscana, Teatro Stabile di Bolzano, La Piccionaia, Permár.

Lo spettacolo, scritto con la consulenza drammaturgica del noto psicanalista Massimo Recalcati, conclude la trilogia “In nome del padre, della madre, dei figli”, dedicata alla famiglia degli anni Duemila e le sue più macroscopiche trasformazioni.

Una riflessione su quella strana generazione allargata di “giovani” tra i 18 e i 45 anni che non ha intenzione di dimettersi dal ruolo di figlio. Non tutti, per fortuna, e non in ogni parte del mondo. Ma in Italia sì, e sono tanti. "Uno sguardo sul presente, il mio presente, per indagare quanto profonda e duratura è la mutazione delle famiglie millennial e quanto di universale, eterno, resta ancora- spiega Perrotta".

Sul palco, ad affiancare l’attore e drammaturgo, ci saranno Luigi Bignone, Dalila Desirée Cozzolino, Matteo Ippolito oltre ad un meraviglioso cast di attori in video e audio: Arturo Cirillo, Saverio La Ruina, Alessandro Mor, Marica Nicolai, Marta Pizzigallo, Paola Roscioli, Maria Grazia Solano.

"A che età smetti di essere figlio? A che età smetti di lamentarti di chi ti ha lasciato un mondo indecente? a che età affronterai questo mondo per cambiarlo totalmente? E a che età, se questo mondo resta indecente, sarà anche colpa tua?". In scena "Una casa che è limbo, che è purgatorio, per chiunque vi passi ad abitare. Vite in transito che sostano il tempo necessario, un giorno o anche una vita, pagano un affitto irrisorio e in nero e questo li lascia liberi di scegliere quanto stare, quando andare. Solo uno sosta lì da sempre: Gaetano, il titolare dell’affitto. Al momento, le vite in casa sono quattro. Vediamo tutti gli ambienti come se i muri fossero trasparenti. La casa è fluida, come le vite che vi abitano. Le uniche certezze sono quattro monitor di design, bianchi, come enormi smartphone. Su ognuno di essi stanziano, incombenti, le famiglie di origine degli abitanti: genitori, sorelle, cugini… “Dei figli”, è il racconto di 13 personaggi per un intreccio amaramente comico, un avvitamento senza fine di esistenze a rischio, imbrigliate come sono nel riflettere su se stesse."

Massimo Recalcati, interlocutore principale di Mario Perrotta per questo progetto, afferma infatti che "una delle grandi mutazioni antropologiche del nostro tempo riguarda la cronicizzazione dell’adolescenza. Oggi l’adolescenza non è più il riflesso psicologico della ‘tempesta’ psicosessuale della pubertà bensì una condizione di vita perpetua che tende a cronicizzarsi. Quando questo accade in primo piano è la difficoltà del figlio di accettare la separazione dai genitori per riconoscersi e viversi come adulto".

Biglietti da 13 a 22 € +dp

Prevendite

Circuito Boxoffice e Ticketone e on line

Presso la biglietteria del teatro dal lun al ven 10-14, il merc anche 17-19

La biglietteria sabato 19 aprirà alle 20.00

La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (PI)

info 050744400 – 3458212494 biglietteria@lacittaddelteatro.it

Trailer dello spettacolo



MARIO PERROTTA

2019 Finalista ai Premi Ubu come Migliore nuovo testo o scrittura drammaturgica con In nome del padre

2017 Finalista ai Premi Ubu come Migliore progetto artistico con Versoterra

2017 Paola Roscioli Finalista ai Premi Ubu come Migliore Attrice con Lireta – a chi viene dal mare

2017 Premio Internazionale “Pugliesi nel mondo”

2015 Premio Ubu come miglior progetto artistico e organizzativo per l’intero Progetto Ligabue

2015 Premio della Critica/Associazione Nazionale Critici di Teatro per l’intero Progetto Ligabue

2015 Finalista ai Premi Ubu come Migliore drammaturgia con Milite Ignoto

2014 Premio Hystrio-Twister come miglior spettacolo dell’anno a giudizio del pubblico per Un bès – Antonio Ligabue

2013 Premio Ubu come Miglior attore protagonista per Un bès – Antonio Ligabue

2011 Premio Ubu speciale per Trilogia sull’individuo sociale

2009 Premio Hystrio alla drammaturgia per Odissea

2008 Finalista ai Premi Ubu come Migliore attore protagonista con Odissea

2008 Premio Città del diario assegnato dall’Archivio Diaristico Nazionale

2007 Jury Special Award alla TRT International Radio Competition per Emigranti Esprèss

2004 Finalista ai Premi Ubu come Migliore novità drammaturgica con Italiani Cìncali

2003 Targa della Camera dei Deputati per Italiani Cìncali

Fonte: Fondazione Sipario Toscana onlus - La Città del Teatro