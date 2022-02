Laboratori di Carnevale a Castelfranco per bambini e bambine

Spazio alla creatività per i bambini dai 6 ai 10 anni. Il bello del carnevale non è solo far festa tra coriandoli e musica, ma anche inventarsi maschere colorate e liberare la fantasia nel creare cose nuove.

Per questo la Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto organizza due Laboratori di Carnevale, rivolti ai bambini da 6 a 10 anni, in programma uno sabato 19 febbraio in biblioteca ad Orentano alle 10,30 ed uno sabato 26 febbraio in biblioteca a Castelfranco sempre alle 10,30, nei quali i bambini possono realizzare dei libri maschera.

Si tratta di un piccolo libro composto da pagine in cartoncino colorato da trasformare in maschere di carnevale solo con l'aiuto di forbici, colla, ritagli di cartoncino ed un filo per rilegare.

Giocando con i colori i bambini saranno invitati a realizzare i loro progetti utilizzando solo cartoncini colorati, così da stimolare la fantasia e soffermarsi sulla relatività dei punti di vista dell'osservatore.

Forme, linee, curve nate per gioco, possono essere manipolate e condurre i bambini a nuove scoperte e intuizioni.

La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 0571-487260 e 0571-487263.

Fonte: Ufficio Stampa