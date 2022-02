Lega: "Presidente del consiglio comunale ricorda Sassoli e Vitti, ma dimentica le vittime delle foibe"

Ieri sera durante il consiglio comunale di Poggibonsi il presidente Franco gallerini ha voluto ricordare la recente dipartita di due importanti personaggi italiani come David sassoli e Monica Vitti, nonché augurare buon lavoro al neo eletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Niente da eccepire riguardo all'importanza delle alle figure che queste persone hanno ricoperto nell'immaginario collettivo e all'interno delle istituzioni, ma ci duole constatare come a ridosso di una giornata nazionale come quella odierna, il presidente del Consiglio in tutti i suoi ricordi si sia completamente dimenticato di citare i martiri delle foibe, cittadini italiani della Venezia Giulia, istrianj e dalmati, gettati vivi nelle gole carsiche o costretti a fuggire dai propri territori di nascita per la vigliaccheria e e la viltà dei comunisti titini che con la loro caccia all'uomo volta all'epurazione preventiva di potenziali oppositori al regime comunista titino, hanno scritto una delle più orribili pagine di storia del nostro paese e dell'Europa intera, accentuata anche dalla vergognosa accoglienza riservata loro dai cittadini bolognesi durante la sosta del treno alla stazione ferroviaria centrale, dove, anziché essere accolti con umanità, furono presi a sassate e aggrediti in modo disumano.

Come consiglieri comunali di centro-destra vogliamo esprimere un profondo cordoglio ed una sincera vicinanza a tutte le vittime delle foibe e a tutte le famiglie giuliano dalmate costrette all'esilio, nella speranza che il ricordo di tali tragedie sia d'insegnamento per tutti.

Vogliamo sperare che quella del presidente del consiglio comunale sia stata solo una svista e pertanto auspichiamo che già nel prossimo consiglio comunale egli possa rimediare a questa mancanza dedicando l'apertura dei lavori proprio ai martiri delle foibe e ci auguriamo che in futuro ci sia una maggiore attenzione ad un tema così importante riguardante la nostra storia.

Galligani Riccardo

Mengoli Matteo

Guerra Maria Angela

Marinello Daniele