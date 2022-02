Mazzeo incontra il nuovo questore Auriemma

Dopo l'insediamento nei primi giorni di gennaio, ormai un mese fa, il nuovo questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha fatto visita nel primo pomeriggio di oggi al presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Un incontro cordiale per conoscersi e instaurare una proficua collaborazione istituzionale.

“Un onore da parte mia e di tutta l’Assemblea legislativa toscana poter accogliere a Palazzo del Pegaso un servitore dello Stato come il dottor Auriemma col quale ho subito instaurato un rapporto di vicinanza di intenti. A lui i migliori auguri di buon lavoro e il benvenuto, anzi il bentornato nella 'sua' Firenze e nella nostra Regione. Il suo lavoro sarà prezioso per tutta la città, e l’area metropolitana fiorentina. Troverà nelle Istituzioni che ho l’onore di rappresentare sempre massima disponibilità alla collaborazione”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale ha salutato la visita del nuovo questore del capoluogo toscano.

“Il questore Auriemma è persona di grande operatività ed esperienza, come ha dimostrato negli ultimi due anni a Bergamo fronteggiando una delle aree più calde della pandemia Covid. Il suo lavoro e l’impegno degli uomini della Polizia di Stato è fondamentale” ha aggiunto Mazzeo. “Insieme alle altre forze dell'ordine rappresentano per noi tutti garanzia di sicurezza”.

Il questore della provincia di Firenze, ha ringraziato per la gentilezza, la sensibilità e la fiducia dimostrate dal presidente nei suoi confronti: "Assicuro il mio impegno nell'adempiere al mio incarico con assoluta dedizione - ha spiegato -, tengo a evidenziare che ravviso nella responsabilità che mi è stata affidata il dovere di essere svolta con assoluta abnegazione e nel solo interesse dei cittadini".

Chi è Maurizio Auriemma

Nato a Firenze nel 1959, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, entra in Polizia nel maggio del 1985 come Vice Commissario. Tra le responsabilità, quelle dell’attività logistica della Polizia di Stato in occasione del Vertice G8 2001 a Genova e delle Olimpiadi Invernali Torino 2006. Nel 2017 consegue la promozione al grado di Dirigente Superiore della Polizia di Stato e viene designato alla guida della Questura di Agrigento. Nello stesso anno, viene nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Nel 26 marzo 2019 è nominato Questore della provincia di Bergamo. Dal 10 gennaio 2022 ricopre il ruolo di Questore della provincia di Firenze.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale