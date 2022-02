Mostra un green pass valido, ma non è lui: era irregolare sul territorio

Ha mostrato un green pass valido, ma il nominativo non era il suo. È accaduto alla stazione ferroviaria di Poggibonsi la scorsa mattinata. I carabinieri di Poggibonsi hanno effettuato dei controlli ai viaggiatori scesi dal treno proveniente dal Fiorentino.

Un giovane, straniero, ha mostrato sul cellulare la foto di un green pass, risultato perfettamente valido, tentando di allontanarsi facendo intendere di avere una certa premura. I militari però hanno voluto riscontrare il nominativo osservato sullo smartphone con un documento e così, per il giovane marocchino, sono nati i problemi.

Si è infatti scoperto che lo stesso, privo di documenti, una volta sottoposto ai rilievi foto-segnaletici non era la persona che diceva di essere ed era anche totalmente irregolare sul territorio dello Stato italiano.

Per questo motivo è stato denunciato per svariati reati, fra i quali: “sostituzione di persona”, “false generalità” e “posizione irregolare nel territorio italiano”; inoltre gli è stata comminata la sanzione amministrativa di 400,00 euro per non aver rispettato l’obbligo del green pass sui trasporti pubblici regionali.