Per garantire condizioni di maggiore sicurezza per gli utenti della strada, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito la limitazione di velocità a 50 km/h sulla strada di collegamento fra la Sp 26 ‘Delle Colline’ e la Sp 75 ‘Traversa di Montaione’, nel comune di Montaione. Il provvedimento è in vigore.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa