Operaio colpito da materiale pesante in autostrada, codice rosso

Codice rosso per un operaio rimasto ferito sul cantiere dell'autostrada A12 Genova-Livorno all'altezza di Bicchio di Viareggio. Secondo quanto appurato, del materiale pesante gli sarebbe caduto addosso, causando lo schiacciamento delle gambe e delle fratture. Sul posto la Croce Rossa di Viareggio che ha trasportato il ferito all'ospedale Cisanello di Pisa. L'uomo, la cui età non è ancora nota, è sempre rimasto cosciente. Presente anche la polizia stradale e il personale della prevenzione per gli infortuno sul lavoro dell'Asl Toscana nord ovest. Si tratta del terzo infortunio in due giorni in Toscana, dopo il ferimento di un trentenne nel Grossetano e la morte di un cinquantenne in una cartiera della montagna pistoiese.