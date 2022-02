Palio dei Somari, decisa la data per il 2022 a Torrita di Siena

La 65esima edizione del Palio dei Somari si svolgerà il prossimo 29 maggio. È quanto ha stabilito il Comitato direttivo dell’Associazione Sagra San Giuseppe, in prospettiva di tornare a organizzare l’evento completo di tutti i momenti di aggregazione che lo caratterizzano.

La storica manifestazione, che in quanto dedicata a San Giuseppe dal 1966 si tiene ogni domenica successiva al 19 marzo, tradizionalmente rappresenta il primo evento della primavera in Valdichiana. Tuttavia, per l’incertezza che la situazione pandemica sta ancora provocando, le otto Contrade torritesi hanno concertato di posticipare la manifestazione di qualche settimana, cioè a quando, presumibilmente, le restrizioni adesso in vigore saranno ridotte tanto da consentirle di svolgersi nella sua forma integrale.

Quindi le Taverne, i banchetti enogastronomici allestiti nel centro storico e animati da spettacoli itineranti in stile medievale, avranno luogo sabato 21 e domenica 22 maggio, mentre il Palio si disputerà la domenica seguente.

Oltre a questi appuntamenti, l’Associazione si sta già adoperando per comporre un programma di eventi in grado di restituire il clima di festa che ha sempre contraddistinto il periodo del Palio a Torrita di Siena.

Yuri Cardini, presidente dell’Associazione Sagra San Giuseppe, spiega così la decisione presa: «Nel rinviare il Palio si è tenuto conto anche dell’ingente numero di persone che la manifestazione coinvolge, sia in termine di pubblico, che di addetti ai lavori. Con l’edizione dello scorso settembre l’Associazione ha voluto dare un segnale di presenza alla comunità; con il Palio che si correrà a maggio si potrà recuperare appieno quella dimensione collettiva che si vive nelle Contrade e si rivela preziosa per l’intero tessuto sociale del paese».