Poggianti (FdI-Cdx) nel Giorno del Ricordo "Bandiera a mezz'asta solo dopo la mia segnalazione"

“Ore 12:23, dopo mia segnalazione solo a quest’ora il Comune di Empoli issa a mezz’asta la bandiera italiana di Piazza della Vittoria e presumibilmente lista a lutto quelle sugli edifici comunali nel Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe e degli esuli Istriani, Giuliano e Dalmati.

A mezzogiorno mi trovavo a transitare davanti la Vittoria alata, quando vedendo sventolare il tricolore ho alzato la cornetta del telefono della segreteria generale. Dopo 20 minuti il Comune di Empoli interviene in mia presenza, dopo aver piantonato la bandiera fino a quel momento", interviene Andrea Poggianti, Capogruppo Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli.

"L’Amministrazione Barnini prosegue imperterrita nel rimarcare la differenza tra morti di serie A e di serie B, relegando a quest’ultima categoria tutte quelle vittime di pagine di sofferenza provocata dai comunisti. - chiosa Poggianti.

Non solo in questi mesi il PD empolese ha votato contro a nostre mozioni di Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli per chiedere la libertà del popolo cubano dall’oppressione comunista, non solo ha votato contro alla risoluzione europea che condanna tutti i totalitarismi, oggi con questa mancanza offende la memoria e ribadisce con estrema chiarezza come i Martiri delle Foibe e gli esuli del confine orientale non siano degni di essere ricordati come tutte le altre tragedie".

"Una vicenda dolorosa che ha toccato da vicino anche la nostra città per la presenza di molte famiglie esule di quelle terre, un tempo italiane, ma che comunque ha un ampio respiro commemorativo a livello nazionale. - conclude il Capogruppo Andrea Poggianti - Dopo i fatti di oggi non potremo rimanere inermi, della mancanza di rispetto e commemorazioni da parte dell’Amministrazione Barnini interesseremo nuovamente l’aula consiliare il prossimo 21 febbraio e direttamente il Prefetto di Firenze".

Ufficio stampa