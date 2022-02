Rifiutano di mostrare il green pass, intervengono le forze dell'ordine

Mattinata più “animata” del solito, quella appena trascorsa, all'ufficio anagrafe del Comune.

Due donne si sono presentate all'ingresso ma, alla richiesta del personale preposto al controllo del green pass, hanno rifiutato di mostrare la certificazione verde che dal 1° febbraio è necessaria (in versione almeno “base”) per accedere agli sportelli di servizio pubblico, come recitano chiaramente anche due avvisi all'esterno dell'ufficio stesso.

A fronte del reiterato rifiuto, gli operatori hanno invitato le due donne ad allontanarsi ma vista la loro resistenza a lasciare l'ufficio e la situazione che rischiava sviluppi poco piacevoli, è stato richiesto l'intervento prima della Polizia Municipale, poi dei Carabinieri. Le forze dell'ordine, giunte sul posto, hanno preso le generalità alle due donne che, a quel punto, si sono allontanate.

“Ringrazio gli agenti e i militari per il pronto intervento – commenta il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – e faccio un plauso agli impiegati comunali per aver gestito la situazione con la massima calma e correttezza. Ci auguriamo che questo resti un episodio isolato ma voglio che sia estremamente chiaro che ci sono delle regole e vanno rispettate, da tutti e per il bene di tutti”.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio Stampa