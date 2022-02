Rubano cellulari al centro commerciale, due denunce a Novoli

Beccati con due telefonini appena rubati e l'occorrente per compiere furti, due uomini sono stati denunciati dalla polizia del Commissariato di Rifredi martedì pomeriggio. Gli agenti hanno fermato i due, cittadini peruviani di 31 e 33 anni, recuperando i due cellulari sottratti da un centro commerciale a Novoli poco prima.

Bloccati dalla pattuglia in via di Novoli, oltre alla refurtiva avevano una busta schermata con alluminio per eludere i sistemi di sicurezza e una forchetta uncinata, utilizzata solitamente per rimuovere placche antitaccheggio dagli oggetti esposti in vendita.