Ricostruzione della scuola Carducci e due palestre da rifare: Empoli punta al Pnrr

La scuola quella con la ‘S’ maiuscola di ogni ordine e grado è sempre stata al primo posto dell’agenda degli impegni presi con la comunità dall’amministrazione comunale di Empoli.

In questi anni è stato investito davvero tanto per migliorare i servizi e con questi gli spazi per docenti, bambini e le loro famiglie.

Dopo il centro Zero Sei, la scuola ‘Pascoli’, insieme alla scuola di Marcignana, quella di Pontorme sarà la ‘quarta’ costruita dal nulla, ex novo, da parte dell’amministrazione comunale negli ultimi 7 anni e molto altro arriverà anche grazie ai fondi del PNRR.

FOCUS CANTIERI E BANDI PNRR - La nuova scuola primaria ‘Dante Alighieri’ di Marcignana aprirà le porte agli alunni e agli insegnanti in primavera; per la scuola primaria di Pontorme, che sarà costruita dal nulla, i lavori cominceranno a fine anno scolastico; per la ‘serra’ di Ponzano siamo nella fase di aggiudicazione dei lavori, verifiche, firme del contratto per cominciare a maggio/giugno.

È in corso di progettazione cofinanziata dal MIUR, Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca - il nido d’infanzia Stacciaburatta.

Per quanto riguarda la partecipazione ai bandi dei fondi del PNRR, per la sezione plessi scuole primarie, il Comune di Empoli presenta un progetto per la demolizione e ricostruzione della ‘Carducci’; c’è la reale intenzione di partecipare per ampliamento e efficientamento energetico del nido d’infanzia ‘Il Melograno’.

Per la sezione sulle palestre nei plessi scolastici, il Comune di Empoli partecipa con due progetti per riqualificazione e efficientamento delle palestre alla ‘Busoni’ e alla ‘Vanghetti’.

È questa la scuola che verrà per i più grandi e per i più piccoli, fatta di nuovi plessi e progetti già decollati o che sono in procinto di decollare, a cui si aggiungono servizi che fanno già parte del quotidiano degli studenti e delle famiglie ma anche di nuovi.

Tra le novità di questo inizio anno spicca la nuova figura di coordinatrice della mensa centrale e refettori periferici, mansione che verrà svolta dalla dietista, appena insediata, Valentina Boni, che avrà il compito insieme alla nutrizionista di attenzionare ancora di più le questioni di gradimento che riguardano la sfera degli alimenti.

La coordinatrice del centro cottura migliorerà la qualità del servizio di ristorazione scolastica anche nelle scuole periferiche.

È stata infatti istituita il 3 febbraio 2022 la Commissione Mensa e nominati presidente, Daniela Valentino; vice presidente, Sara Toti. Anche la Giunta esecutiva è stata costituita e formata dalla presidente della Commissione Mensa, dagli insegnanti Alice Raffaelli e Barbara Mecca; dai genitori Alice Innocenti, Packham Mavì, Elena Positino, Flavio Tomesani.

La nuova Commissione Mensa ha la funzione di proporre al Servizio Scuola i propri suggerimenti in merito alla composizione del menù e da l’opportunità ai genitori di partecipare responsabilmente al miglioramento della qualità del servizio di refezione scolastica.

Restando sempre nel comparto alimentazione, sono state messe in campo buone azioni contro lo spreco. Per esempio, nelle classi quinte delle scuole primarie empolesi saranno consegnate 500 doggy bag: un progetto in via sperimentale, in cui i bambini potranno riporre il loro cibo avanzato sia durante la merenda che a pranzo, secondo le istruzioni che verranno condivise dagli operatori.

Poi ci sono i menù della ristorazione scolastica e dei nidi che saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Empoli nella apposita sezione, e che per la prima volta saranno tradotti nelle lingue: inglese, araba e cinese.

I questionari di gradimento dei pasti sono in fase di revisione e verranno sottoposti ai familiari e agli insegnanti. Per i bambini saranno proposte delle iconografie di facile comprensione come faccine felici, faccine normali oppure tristi.

In fase di definizione è il progetto pilota ‘Curiosità a Tavola’ rivolto alle scuole dell’infanzia per scoprire gli alimenti e imparare a conoscere proprietà nutrizionali di una sana alimentazione.

Si conferma servizio di rilevata importanza il trasporto scolastico: le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che utilizzano questo servizio attivo per la prima volta in città dal settembre 2019, sono 151; gli utenti delle scuole primarie e dell'infanzia sono invece 389.

