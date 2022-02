Strade provinciali a Montespertoli, sopralluogo di Gandola (FI): "Un vero colabrodo"

“Le strade provinciali, oggi dell’ente metropolitano di Firenze, nel Comune di Montespertoli, sono un colabrodo, fatto di avvallamenti e pericolosi cedimenti che fanno presagire dei sommovimenti del terreno che potrebbero sfociare in vere e proprie frane che metterebbero in ginocchio la viabilità della zona, per questo serve una manutenzione ordinaria e preventiva urgente prima che sia troppo tardi” – così Paolo Gandola, Consigliere metropolitano di Forza Italia - centrodestra per il cambiamento nei giorni scorsi di nuovo sul territorio montespertolese e nella zona a cavallo tra l’empolese ed il Chianti fiorentino.

“Ho potuto appurare – prosegue Gandola – ciò che i consiglieri di zona, in particolare di “Progetto Montespertoli” Niccolò Macallè, Luciana Morelli e Carlo Guiducci denunciano da tempo, ovvero una pericolosa deriva manutentiva delle strade dell’area che, senza appositi interventi, rischiano di degenerare. A preoccupare maggiormente in questa fase è la SP4 proprio tra Montagnana, Baccaiano e Montespertoli, ma anche tra Montespertoli e Ortimino e ancora la SP80 tra Montagnana in direzione San Quirico e la stessa Via Lucardese.

Insomma, l’area interessata è vasta ed in ogni dove, purtroppo, sono evidenti i cedimenti del fondo stradale, soprattutto nelle parti della carreggiata più esterne verso le banchine. Siamo di fronte – hanno detto Gandola e i Consiglieri di Progetto Montespertoli – ad una serie di innumerevoli problemi legati alla tenuta strutturale della strada che ci preoccupa, non foss’altro in quanto la SP4, soprattutto nel tratto tra Baccaiano ed il capoluogo, rappresenta proprio la principale via di accesso al paese e che, anche per questo, dovrebbe avere una gestione ed una dignità diversa.

Va detto, proseguono i Consiglieri, che il nostro territorio vive di agricoltura, vino, olio su tutte, ma anche di turismo e le vie di comunicazione stradale per noi sono fondamentali, sia in direzione Firenze, sia in direzione Castelfiorentino-Certaldo-Empoli, e quindi serve un programma serio ed urgente di manutenzione stradale proprio per evitare che il nostro territorio non diventi un’isola irraggiungibile. La Città Metropolitana, ente proprietario e gestore delle strade in questione deve dare una risposta urgente in questo senso.

Per questo chiederemo ufficialmente all’ente metropolitano un ripensamento delle proprie priorità, cercando di spronare lo stesso a dare seguito a degli investimenti manutentivi preventivi che evitino, da tra qualche mese, di dover ricorrere a somme urgenze, stati di emergenza ed altro. Le frane, un po’ in tutta l’area metropolitana, in ragione del dato orografico del nostro territorio, non sono infrequenti, ma serve fare di tutto perché ai primi segnali di allarme, come quelli effettivamente rinvenibili nel territorio montespertolese, si agisca e si prevenga”.

