Tenta di rapinare una gioielleria con un cotello, il proprietario lo disarma e poi lo fa arrestare

Ha tentato di rapinare una gioielleria con un coltello, ma il proprietario ha reagito e lo ha fatto arrestare dopo averlo inseguito. E' accaduto in centro ad Arezzo. Il rapinatore, un 48enne aretino con precedenti per droga, sarebbe entrato con cappello, occhiali da sole e mascherina ed ha puntato un coltello verso il titolare del negozio. Questo ha però reagito e dopo averlo preso per un braccio gli ha fatto cadere il coltello. Il 48enne ha quindi tentato la fuga, ma è stato inseguito dal commerciante e da due agenti della municipale che hanno avvertito i colleghi. Due pattuglie hanno quindi bloccato il rapinatore e lo hanno arrestato. Per l'uomo è scattata l'ipotesi di accusa di tentata rapina ed è stato trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano.