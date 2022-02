Toscana Energia, riprendo i lavori in centro a Firenze

Riprenderanno lunedì 14 febbraio i lavori in via dei Guicciardini a Firenze. Dopo lo stop concordato tra Amministrazione comunale e rappresentanti delle associazioni di categoria e dei commercianti della strada in occasione del periodo delle festività natalizie, tornano i cantieri per la sostituzione della rete di distribuzione del gas nel tratto da via dello Sprone a piazza Pitti. L’intervento si concluderà il 18 marzo, come concordato con le attività economiche. Questo intervento è l'ultimo programmato per quanto riguarda il rifacimento dei sottoservizi, dopo gli interventi che nel 2021 hanno interessato i marciapiedi e la carreggiata tra via dei Bardi e via dello Sprone.

Per quanto riguarda i provvedimenti di circolazione, via Guicciardini sarà chiusa tra via dello Sprone e piazza Pitti comprese le aree di intersezione. Itinerario alternativo per i veicoli autorizzati provenienti da via Romana in direzione di via dei Bardi da via Maggio-piazza dei Frescobaldi-lungarno Guicciardini-via dei Coverelli-via di Santo Spirito-via dello Sprone-via dei Ramaglianti-via dei Barbadori. Itinerario alternativo per i veicoli autorizzati provenienti da via dei Bardi e diretti lato via Toscanella da Borgo San Iacopo da piazza Frescobaldi-lungarno Guicciardini-via dei Coverelli-via di Santo Spirito-via dello Sprone. Per il tpl viene riattivato il percorso in deviazione già utilizzato in occasione dei precedenti lavori su via dei Guicciardini, ovvero via dei Tornabuoni-piazza di Santa Trinita-via delle Terme-via Por Santa Maria-piazza del Pesce-lungarno Archibusieri-lungarno Anna Maria Luisa dei Medici

Una volta terminati i lavori sui sottoservizi e compatibilmente con gli altri cantieri presenti nella zona e le richieste delle categorie economiche, saranno completate le pavimentazioni della carreggiata tra via dei Bardi e piazza Santa Felicita e tra via dello Sprone e Piazza Pitti con la sostituzione definitiva dell'asfalto con pavimentazione in pietra.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa