Via Meucci a Montespertoli, marciapiedi quasi completati

La frazione di Montagnana vedrà a breve la chiusura del cantiere delle opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Volterrana Nord e via Meucci. Si tratta di un intervento molto richiesto dalla cittadinanza e che adesso è giunto quasi al termine, dato che mancano soltanto i lavori di riasfaltatura del manto stradale.

Sono stati completati, invece, i lavori dei nuovi marciapiedi e quelli per l’inserimento di caditoie stradali finalizzate a raccogliere e a far defluire le acque piovane lungo la viabilità comunale. L’investimento, reso possibile dai fondi del governo sulla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e sull’abbattimento delle barriere architettoniche, aveva un quadro economico complessivo di 90.000 Euro ed è stato realizzato quasi in concomitanza con l’altro intervento parte dello stesso programma governativo, ossia quello per la messa in sicurezza di via Marconi nel capoluogo.

Il lavoro, appaltato attraverso l’accordo quadro che l’Amministrazione Comunale ha da poco attivato per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, attende dunque un clima più favorevole per essere completato attraverso la sistemazione del manto stradale, che versa attualmente in condizioni di particolare criticità.

“Non appena le condizioni meteo lo consentiranno provvederemo all’asfaltatura di via Meucci e chiuderemo il cantiere – commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha la delega ai Lavori Pubblici. “L’intervento su questa strada è andato molto bene e porterà significativi miglioramenti alla cittadinanza, sia per la percorribilità pedonale e la sicurezza stradale, sia per la regimazione delle acque meteoriche. L’azienda ha lavorato bene e rapidamente e non si sono rilevate particolari criticità con la popolazione, segno che si trattava di un lavoro molto atteso” conclude.

Si ricorda, infine, che gli interventi sulle strade e sui marciapiedi comunali a Montespertoli non si fermano qui: sono in corso i lavori di messa in sicurezza dell’abitato di Anselmo e a breve partiranno alcune asfaltature sul territorio comunale. Nel corso dell’anno, inoltre, si interverrà anche sul dissesto franoso di via Poppiano e sulla frana di via Polvereto. Nel prossimo autunno, invece, sarà la volta dei marciapiedi di via Volterrana Nord (Baccaiano) e di via Taddeini (capoluogo).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa