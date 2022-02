Viola l'obbligo di dimora, nei guai 18enne a Lucca

Era stato fermato dalla polizia per estorsione a un 16enne, adesso si trova ai domiciliari. Un 18enne a Lucca doveva 'fissare' in un ufficio di polizia la propria abitazione dopo esser stato sottoposto a obbligo di dimora a Lucca, ma è stato visto in giro per la città.

L'obbligo di dimora vieta di uscire di casa tra le 18 e le 8, ma alle 20 di lunedì 7 febbraio il 18enne è stato notato tra piazzale Ricasoli e porta San Pietro assieme a quattro coetanei. I giovani sono scappati a bordo di un bus ma la polizia ha rintracciato pochi giorni dopo il 18enne.

Lo stesso è stato quindi accompagnato presso l’abitazione dove dovrà scontare il provvedimento cautelare, che allo stato non prevede permessi per uscire.