Visita del sindaco Betti e dell'assessora Guainai alla Cooperativa sociale Manetti

Il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora al sociale Giulia Guainai hanno fatto visita alla ‘Cooperativa sociale Fabrizio Manetti’, dove vengono tenuti corsi di italiano gratuiti rivolti agli stranieri. Il tutto fa parte del progetto Germogli della Regione Toscana e viene realizzato in collaborazione con la Stazione Leopolda Pisa. Ad accogliere l’amministrazione c’erano Emanuela Manetti, presidente della cooperativa, e il consigliere Francesco Pucci. Nella sede di via Tosco-Romagnola 1097 vengono tenuti questi corsi, cui partecipano ragazzi e adulti in una fascia d’età che va dai 25 ai 50 anni. “Tanti di loro partono da un livello di alfabetizzazione pari a zero – ha sottolineato Emanuela Manetti – e dunque il percorso è ancora più difficile. Si tratta però di un’esperienza importante soprattutto per loro, e che a noi dà tanta soddisfazione. I ragazzi vengono una volta a settimana e speriamo di poterli accompagnare all’esame per ottenere il livello adeguato di conoscenza della lingua italiana”. Un passo fondamentale per riuscire ad avere un contratto di lavoro e un permesso di soggiorno più lungo. Oltre ai corsi di italiano, la Cooperativa Manetti gestisce a Navacchio i corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Toscana, che aprono le porte a numerose possibilità di lavoro.

“Alla Cooperativa Manetti – aggiunge l’assessora Guainai – si respira una bella aria di inclusione che fa ben sperare. Questo è un bellissimo progetto nato dalla collaborazione di due associazioni che si sono avvicinate grazie anche alla mediazione dell’amministrazione comunale: abbiamo puntato fin dall’inizio a una rete tra associazioni, i risultati si vedono e sono ottimi. La Cooperativa Manetti sul territorio è una realtà importante di inclusione: la ringraziamo per l’entusiasmo che mette in questi progetti”.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa