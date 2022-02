Abc sul parquet della Sibe Prato in cerca di conferme

Domenica 13 febbraio l’Abc Solettificio Manetti sarà attesa a Prato per la quinta giornata di ritorno.

Un campo ostico, una squadra esperta e una trasferta che metterà subito alla prova un’Abc Solettificio Manetti che, nell’ultimo match contro Quarrata, sembra aver ritrovato lo smalto e l’intensità mancati nelle sfide precedenti. Il “sembra” però è d’obbligo, perché adesso sarà opportuno confermare anche lontano da casa quanto di buono visto sette giorni fa al PalaBetti.

Domenica alle ore 18 i gialloblu saranno attesi dalla Sibe Prato per la quinta giornata del girone di ritorno (arbitri Orlandini di Livorno, Forte di Siena). Esattamente come in quella contro Quarrata, anche a Prato si tratterà di una sfida in cui i ragazzi di Paolo Betti dovranno guardare a sè stessi prima ancora che agli avversari, consapevoli dell’importanza dei due punti in palio, tanto per la classifica quando per la fiducia. A complicare il tutto, ovviamente, l’esperienza dei padroni di casa, squadra che viaggia a +4 dai gialloblu e momentaneamente al quinto posto in classifica, che nell’ultima gara disputata lo scorso 30 gennaio si è imposta come da pronostico sul Don Bosco Livorno. Gli uomini di Pinelli torneranno in campo contro l’Abc dopo il rinvio del match contro la Virtus Siena della scorsa settimana, ed è indubbio che cercheranno di riscattare in casa propria la sconfitta subita all’andata al PalaBetti quando Belli e compagni si imposero per 85-74. Un successo che l’Abc dovrà inseguire con le unghie e con i denti per brindare al primo acuto esterno del nuovo anno. Cercando quelle conferme di cui adesso ha più che mai bisogno.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa