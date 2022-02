Addio a Romanello Cantini, il ricordo del sindaco di Castelfiorentino

Si è spento oggi dopo una lunga malattia Romanello Cantini, noto intellettuale di Castelfiorentino e protagonista della vita politica castellana.

"Purtroppo in questi giorni non c’è pace nel cuore di Castelfiorentino - scrive su Facebook il sindaco Alessio Falorni -. Oggi una nuova, pesante scomparsa: quella del Prof Romanello Cantini, a seguito di una malattia che lo aveva colpito tempo fa. Per me parlare di Romanello non è semplice. Ovvero, lo sarebbe molto per citare il suo curriculum sconfinato, la sua statura di intellettuale di formazione cattolica, il suo impegno politico e le sue competenze che tutti a Castello, e ben oltre, conoscono.

Per me non è facile perché si tratta di una persona di famiglia. Padrino di mia moglie, una intelligenza viva come pochissime che ho avuto la fortuna di conoscere, consigliere personale tante volte, e sempre con una profondità che me lo faceva ammirare molto. Gli volevo davvero bene. Se ne va un uomo di levatura eccezionale, che mancherà a tutti noi. A Lapo, Duccio, Daniela e Nicoletta il mio abbraccio più affettuoso, e quello di tutta la nostra comunità. Riposa in pace, amico mio".