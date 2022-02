Rifiuti, a Barberino Tavarnelle via alla raccolta "porta a porta"

Lunedì prossimo, 14 febbraio, prende il via il servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” a Barberino Tavarnelle, che coinvolgerà circa 8.000 utenze, tra domestiche (6.004) e non domestiche (1609) residenti, ed ha l’obiettivo di uniformare il servizio su tutto il territorio comunale, ed incrementare la percentuale di raccolta differenziata che si attesta al 67,8% (dato ARRR, 2020).

Conclusa la fase di contattazione per la consegna a domicilio dei nuovi strumenti per la raccolta e del calendario, terminate le assemblee pubbliche informative, da lunedì prossimo tutto il Comune sarà servito con il sistema domiciliare di raccolta, con esposizione in contenitori o sacchi (la sera precedente dalle 20.00) dei rifiuti differenziati secondo il calendario settimanale: il lunedì ed il venerdì la frazione organica, il martedì imballaggi e contenitori in plastica-metalli-tetrapak-polistirolo, il mercoledì frazione residua non differenziabile, ed il giovedì carta e cartone. Il vetro, invece, sarà raccolto con apposite campane verdi, gli unici contenitori che rimarranno sulla sede stradale; entro un mese dall’avvio del servizio saranno, infatti, rimossi tutti gli altri cassonetti fino ad oggi presenti. Il kit di raccolta consegnato alle utenze domestiche è composto da 3 bidoncini di colore diverso: organico, carta e cartone e rifiuto residuo non differenziabile, oltre ad un bidoncino sottolavello per i rifiuti organici, sacchi azzurri per imballaggi in plastica/metalli/tetrapak/polistirolo ed una borsa per gli imballaggi in vetro. Per chi non avesse ancora il kit, Alia ricorda che è possibile, fino al 15 marzo prossimo, prenotare la consegna chiamando il numero dedicato 055.0541027.

Per tutti quei rifiuti che non possono essere gestiti con raccolta porta a porta, è possibile utilizzare il servizio di ritiro ingombranti a domicilio, oppure l’Ecocentro comunale, in via Michelangelo (n. 25), aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì, in orario 7.30 - 13.30, martedì, giovedì e sabato, invece, nel pomeriggio (13.30 - 19.30); dal mese di marzo l’Ecocentro sarà aperto anche la domenica. Il nuovo sistema di raccolta “porta a porta” dei rifiuti, grazie alla collaborazione di cittadini ed aziende, permetterà di migliorare sia la qualità che la quantità dei rifiuti raccolti separatamente per essere avviati agli impianti di riciclo o compostaggio, alimentando il sistema di economia circolare con il recupero delle materie prime seconde e la loro re- immissione nel sistema produttivo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale aziendale https://www.aliaserviziambientali.it, la App Junker, oppure contattare il Call Center, attivo dal lunedì al venerdì (8.30-19.30) e il sabato (8,30-14,30) ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Sindaco Baroncelli: "Puntiamo a superare l'80% di raccolta differenziata"

"Differenziare di più e meglio per elevare gli standard di qualità della vita del nostro territorio, tutelare e rispettare l'ambiente in cui viviamo e cresciamo - commenta il sindaco David Baroncelli - sono queste le priorità di un territorio già virtuoso, attento e sensibile ai temi dell'economia circolare e della sostenibilità”. “Barberino Tavarnelle – precisa- punta a superare l'80 per cento della raccolta differenziata e ad investire sull'impegno collettivo, sulla coscienza civica della comunità, perché il corretto conferimento e il riciclo dei rifiuti possano fare davvero 'la differenza' e produrre risultati importanti". Oggi la raccolta differenziata del Comune di Barberino Tavarnelle si attesta intorno al 68 per cento.

IL SERVIZIO PORTA A PORTA: COSA CAMBIA

Da lunedì 14 febbraio tutto il Comune sarà servito con il sistema domiciliare di raccolta. Il sistema prevede l’esposizione in contenitori o sacchi (la sera precedente dalle 20.00) dei rifiuti differenziati secondo il calendario settimanale:

- il lunedì ed il venerdì la frazione organica;

- il martedì imballaggi e contenitori in plastica-metalli-tetrapak-polistirolo;

- il mercoledì frazione residua non differenziabile;

- il giovedì carta e cartone.