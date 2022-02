Beccati in una conceria dismessa a rubare cavi elettrici: due arresti a San Miniato

Beccati con le mani nel sacco o, in questi caso, tra i fili di rame. Due uomini sono stati arrestati a San Miniato per tentato furto aggravato in concorso.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio i due, un 52enne e un 21enne, sono stati trovati dai carabinieri di Ponte a Egola dentro ad una conceria dismessa mentre erano intenti a rubare i cavi elettrici. Dal materiale, una volta sottratto, avrebbero recuperato i filamenti di rame contenuti all'interno. Ma l'irruzione dei militari ha fermato il tentato furto e, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di una grossa tronchese e di un cacciavite.

Finiti in manette, il 52enne e il 21enne sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza e giudicati questa mattina con rito direttissimo. Convalidato l'arresto, i due sono stati rimessi in libertà.