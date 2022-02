Ciclismo, il programma della Uisp Pistoia per il 2022

Ha ripreso con la stagione sportiva in corso la collaborazione tra il comitato Uisp di Pistoia e il responsabile dell’area ciclismo Giampaolo Mancini, che ricopre lo stesso ruolo anche nel comitato di Prato.

Mancini si avvarrà anche dell’esperienza e delle capacità organizzative di Andrea Andreotti, presidente dell'Asd Angolo del Pirata con sede a Agliana, e giudice di gara Uisp. Si tratta di una piccola società ciclistica con una quindicina di tesserati agonistici, tra i quali l'attuale campione italiano categoria Master M4 Uisp, Alessandro Chiapparino e l'attuale campione europeo Master M4 Uisp, Tiziano Castagna.

C’è già un ricco cartellone di eventi ciclistici che catalizzeranno l’attenzione da qui al prossimo autunno, per tutto il 2022 della nostra Uisp, curati proprio dall’Angolo del Pirata: tornerà in primis il Giro della Provincia di Pistoia che, prenderà il via sabato 5 marzo a Cantagrillo con la prima prova, ovvero la Prima Pirata Race Redolone, a cui seguirà la seconda prova a Pistoia, sabato 2 aprile in collaborazione con il Gs Ramini Asd, denominata la Prima Santero Race, per poi proseguire domenica 3 aprile, con la terza prova a Montecatini Terme, in collaborazione con Nuova Team Cicloidea Asd, con il Memorial Canestrelli.

Domenica 9 aprile, sarà invece la volta della quarta prova a Valenzatico a cura del New Mt Bike Team 2001, mentre domenica 29 maggio si tornerà a Cantagrillo con la quinta prova, valevole anche per il Criterium Nazionale Uisp di Mediofondo, sempre organizzato dall'Asd Angolo del Pirata.

La sesta prova sarà a Agliana, organizzata in collaborazione con Agliana Ciclismo: si tratterà del Memorial Bucciantini.

Domenica 26 giugno ecco il ritorno a Cantagrillo, in quel caso la settima prova sarà organizzata dal New Mt Bike Team 2001. Giunti a luglio, sabato 23 (sede da decidere) arriverà la 8° tappa. Tornati dalle ferie estive, a settembre sabato 3 sarà la volta della nona prova con la Coppa Dino Diddi Amatori, organizzata da Agliana Ciclismo. Il tutto per arrivare alla prova finale, sabato 24 settembre a San Baronto, che assegnerà la maglia dei vincitori del Giro della Provincia di Pistoia 2022 oltre la maglia tricolore in quanto prova di Criterium Nazionale Amatori della Montagna.

Nel territorio pistoiese e di competenza Uisp altri eventi saranno a cura del Team Bike Larciano, con 4 prove del Poker Larcianese, in programma il 19 marzo, 7 maggio, 11 giugno e 10 settembre, oltre al Giro della Valdinievole nel periodo pasquale, sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile.

Sempre in tema di due ruote, per sabato 2 luglio è prevista la crono-scalata di Avaglio- Memorial Ballerini, organizzata dalla Cicloamatori Buggiano.

Nel mese di luglio, domenica 10, Andrea Andreotti curerà anche il Campionato Toscano Uisp MTB XC a Prataccio di San Marcello Piteglio (PT). Senza dimenticare, l'ultimo sabato di settembre, la ormai classica “Da San Baronto a San Baronto”, gara molto apprezzata in ambito amatoriale.

Per tante altre info è possibile collegarsi al sito web, riferimento per la Toscana: sul blog si trova un calendario di eventi con le principali manifestazioni ciclistiche toscane, sia su strada che in mountain bike.

