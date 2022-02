Consiglio comunale a Castelfranco di Sotto, si parla anche della richiesta ampliamento Ecovip

Giovedì 17 febbraio è convocato il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto, in seduta straordinaria ed in prima convocazione, alle ore 18.30 in modalità videoconferenza. Tra i punti all'ordine del giorno che sarà discusso in aula, si trovano l'aggiornamento per gli impianti di radio comunicazione e del regolamento comunale per l'installazione di impianti di telecomunicazione, l'adesione al manifesto della comunicazione non ostile promosso dall'associazione Parole ostili di Trieste e la discussione di due mozioni, entrambe presentate da "Centrodestra per Castelfranco". Tra queste sarà affrontata la "richiesta di potenziamento dell'impianto Ecovip Srl di Santa Maria a Monte".