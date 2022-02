Consiglio comunale a Certaldo, nell'odg variazioni al bilancio e cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Consiglio comunale straordinario del 16 febbraio 2022 alle ore 18.30, in prima convocazione, e alle ore 19.30, in seconda, in videoconferenza. La seduta potrà essere seguita in diretta su www.youtube.com/user/ComunediCertaldo .

ORDINE DEL GIORNO

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

3. VERBALE SEDUTA C.C. ORDINARIO DEL 30 NOVEMBRE e 29 DICEMBRE 2021 – Lettura e approvazione

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

4. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022 - 2024: variazione n. 1

5. BILANCIO PREVENTIVO 2022 - 2024 – Variazioni

6. URBANISTICA – PIANO OPERATIVO COMUNALE – VARIANTE 1 – Art. 30 della L.R. 65/2014 – Modifiche alle schede di indirizzo progettuale denominate: “r01 – piscina” e “r11 – viale Matteotti” di cui all’elaborato “pr05 - Schede normative e di indirizzo progettuale” del p.o.c. - Adozione

7. VERDE PUBBLICO – Accordo ex art. 15 l. 241/1990 tra la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Certaldo, Castelfiorentino, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci per individuare aree a verde di proprietà comunale di comuni attraversati dalla rete stradale gestita da cmf, dove collocare specie arboree adeguate, a parziale compensazione degli abbattimenti di alberi posizionati in banchina stradale. Approvazione schema di accordo, elenco delle aree a verde ed autorizzazione al sindaco alla firma dell'accordo

8. CONSIGLIO COMUNALE - Conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Certaldo alla Senatrice Liliana Segre

MOZIONI

9. MOZIONE – Costituzione di parte civile nel procedimento penale - Sig. L. - Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo

10. MOZIONE – Intitolazione alla memoria di David Sassoli – Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico

