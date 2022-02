Consiglio comunale Cerreto Guidi, alienazioni e bilancio tra i temi

È convocato per martedì 15 Febbraio alle ore 21,00, in modalità telematica sulla base delle disposizioni stabilite con Decreto Sindacale N.11 del 21 Aprile 2020, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono 12 gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Conclusione del procedimento di formazione del Piano operativo del Comune di Cerreto Guidi approvato con delibera del C.C. N.66 del 27.12.2021 ai sensi dell’Art.21 della Disciplina del PIT/PPR, e contestuale approvazione ai sensi dell’ART.19 della L.R. N.65 del 2014. Adozione delle aree d’intervento contenute nel fascicolo “AD.013 Interventi oggetto di riadozione”nello specifico le aree denominate AT_B_3;AT_C_2 con relativa area di atterraggio AT_ATT_C_2; AT_C_8 con relativa area di atterraggio AT_ATT_C_8;AT_C_6; AT_C_7;

3. Piano operativo e contestuale variante al Piano strutturale del Comune di Cerreto Guidi adottati con delibera del C.C. N.2 del 28/02/2019. Rettifica della deliberazione N.66 del 27/12/2021 di approvazione definitiva per errore materiale nella individuazione di alcuni elaborati approvati;

4. Piano di valorizzazione ed alienazione immobili di proprietà comunale per il triennio 2022-2024. Elenco beni ed approvazione;

5. Determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2022 delle aree di proprietà comunale da destinarsi ad edilizia residenziale pubblica e agli insediamenti produttivi ai sensi delle leggi N.167 del 1962, N.865 del 1971 e N.457 del 1978;

6. ART.21 D.LGS. N.50 del 2016. Programma triennale opere pubbliche triennio 2022-2024. Approvazione;

7. Approvazione programma degli incarichi esterni Area 1 e Area 2- Anno 2022;

8. Approvazione misura dell’aliquota addizionale comunale Irpef 2022;

9. Aliquote e detrazioni IMU 2022: approvazione;

10. Regolamento generale delle entrate di natura tributaria: approvazione;

11. Regolamento generale delle entrate: approvazione;

12. Nota integrativa al DUP 2022/2024- Bilancio di previsione 2022/2024: approvazione.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa