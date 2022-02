Corso per volontario nell’assistenza dei malati gravi a Prato

Un corso di formazione gratuito in cure palliative finalizzato all’inserimento di nuovi volontari nell’équipe assistenziale dedicata alla cura e all’accompagnamento dei malati cronici in fase avanzata e terminale e delle loro famiglie, nella nuova sede dell’Hospice di Prato, “Fiore di Primavera”, in via Pistoiese 613/2. Ad organizzarlo è File, Fondazione Italiana di Leniterapia.

Per diventare Volontario File, è necessario partecipare al corso di formazione per apprenderne i requisiti fondamentali. Il corso è gratuito e strutturato in incontri teorici e di condivisione di esperienze, al termine del quale coloro che vorranno diventare volontari attivi, dopo un colloquio con lo psicologo dell’équipe di File, faranno un tirocinio pratico con un tutor esperto. La 15a edizione del corso si svolgerà a Prato dal 28 febbraio all’11 aprile 2022: 7 incontri di 2 ore ciascuno, ogni lunedì pomeriggio, in modalità sia online che in presenza.

Circa 50 persone hanno già aderito alla campagna per aspiranti volontari e si sono iscritte al corso. Considerata la grande partecipazione prevista agli incontri, File ha deciso di organizzare nell'autunno 2022 un nuovo corso, stavolta con Firenze come sede formativa.

I volontari File sono parte integrante dell’équipe sanitaria di cure palliative, composta da medici, infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari e psicologi, e svolgono un compito importante nel supporto al nucleo paziente/famiglia, in Hospice e, su richiesta, anche a domicilio. I volontari sono una straordinaria risorsa per la loro grande motivazione, sono coloro che comprendono i bisogni del malato e dei suoi cari, attraverso un ascolto attivo ed empatico, che offrono compagnia, regalando brevi momenti di distrazione, diventando un riferimento e un sostegno nella risoluzione di eventuali problemi pratici.

File, Fondazione Italiana di Leniterapia, da 20 anni offre cure palliative gratuite a domicilio, sui territori di Firenze, Prato e delle loro province, in Hospice e presso gli Ospedali della USL Toscana Centro e di Careggi. Le équipe sanitarie e i volontari di File accompagnano chi non può guarire in un percorso di cura personalizzato, in cui vengono leniti il dolore e la sofferenza fisica, senza trascurare gli aspetti psicologici, relazionali, sociali, spirituali. E aiutano anche i familiari dei malati, orientandoli e coinvolgendoli attivamente in tutte le fasi dell’assistenza, supportandoli anche dopo la perdita del proprio caro.

Fonte: Ufficio Stampa