Donna aggredita a Firenze per rapina, Galli (Lega): "Cresce l'allarme delinquenza"

"Ancora una donna aggredita nel centro di Firenze: è sempre più allarme delinquenza in città. Le Istituzioni facciano quadrato contro la violenza. Nell'esprimere la nostra vicinanza alla donna vilmente aggredita nel centro storico di Firenze-riteniamo sia doveroso ed urgente riflettere seriamente su questi gravi episodi, ravvicinati nel tempo, che hanno come vittime, appunto, delle donne indifese."

Queste le parole di Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega.

"E' importante - prosegue il Consigliere - che vi sia, dunque, la massima attenzione e sinergia con le Forze dell'Ordine da parte delle Istituzioni, per quanto di loro competenza, di fronte a questi violenti episodi. Non è ammissibile - conclude il rappresentante della Lega - che il capoluogo regionale finisca in mano a delinquenti senza scrupoli".

Fonte: Ufficio Stampa