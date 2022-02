Gli effetti dopo il Covid, gli studi da Pisa su pazienti guariti

Prosegue in Aoup l’impegno dello staff multidisciplinare di specialisti (pneumologi, internisti, radiologi, geriatri) sugli effetti a lungo termine dell’infezione da SARS Cov2 in pazienti che hanno sviluppato una forma moderato-severa di malattia, con o senza ricovero.

Anche in questa fase della pandemia, oltre all’attività di ricovero, si garantisce infatti la presa in carico con controlli clinici e strumentali a intervalli prestabiliti, per monitorare l’evoluzione degli strascichi di malattia, soprattutto negli organismi più fragili.

E’ previsto che i pazienti dimessi dall’Aoup con diagnosi di Covid-19 a partire dal 1 aprile 2021 o coloro che, pur avendo gestito a domicilio la fase acuta della malattia, necessitino di una valutazione pneumologica post-Covid-19 su consiglio del medico di medicina generale o di altro specialista (compreso il medico di medicina preventiva del lavoro) possano accedere a un ambulatorio dedicato dopo circa 6 mesi dalla dimissione ospedaliera o dalla negativizzazione del tampone (o secondo diversa indicazione clinica del medico prescrittore).

L’ambulatorio si tiene il mercoledì pomeriggio all’Edificio 10 del presidio ospedaliero di Cisanello (Dipartimento Cardiotoracovascolare, piano terra, percorso A, area di attesa 1, ambulatori della Pneumologia).

Per prenotare serve impegnativa rilasciata dai suddetti medici prescrittori, da inviare tramite email al seguente indirizzo: pneumologia.covid@ao-pisa.toscana.it (nella email dovrà essere specificata l’indicazione clinica per la richiesta di valutazione pneumologica post Covid-19, la data di negativizzazione del tampone e il proprio recapito).

I pazienti, grazie alla collaborazione tra i vari professionisti coordinata dalla Pneumologia, ricevono valutazione pneumologica clinica e funzionale ed eseguono ecografia toracica; vengono quindi pianificati ulteriori accertamenti e successivo follow-up, se necessario.

Contemporaneamente, il martedì e venerdì pomeriggio, sempre nella stessa sede, proseguono i controlli per i pazienti dimessi da Aoup da marzo 2020 fino al 31 marzo 2021 con diagnosi di Covid-19 che sono stati pro-attivamente chiamati dallo stesso staff interdisciplinare per valutazione completa (TC torace, ecografia, visita pneumologica + spirometria). Il follow-up di parte di loro è ancora in corso. Tutti gli esami radiologici vengono eseguiti all’Edificio 6, piano terra, Unità operativa di Radiodiagnostica 2.

Fonte: Aoup - Ufficio stampa