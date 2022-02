Decade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Riaprono le discoteche

Iniziano a allentarsi le restrizioni anti-Covid. Da oggi, venerdì 11 febbraio, decade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, a meno che non ci sia un assembramento di persone. Lo ha deciso un'ordinanza del ministro della salute Speranza pubblicata in Gazzetta ufficiale. L'obbligo rimane solo in Campania, per scelta del presidente De Luca.

"Nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti" dice l'ordinanza. Ergo, bisogna averla ma non c'è più l'obbligo di indossarla. Fino al 31 marzo 2022 resta comunque l'obbligo di indossare le mascherine anche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e le Ffp2 sui mezzi pubblici. La misura dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione era stata decisa con il decreto del 13 ottobre del 2020.

Chi è che non ha l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione? I bambini e le bambine sotto i sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; chi sta svolgendo attività sportiva.

Oggi è anche un giorno importante per il settore delle discoteche, che vede la sua riapertura al 50% della capienza (se al chiuso, 75% all'aperto) e con l'obbligo di Super Green Pass all'ingresso. Nelle discoteche al chiuso sarà sempre obbligatorio usare la mascherina, tranne quando si balla. Non sarà necessario averla in quelle all'aperto.