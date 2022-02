Fiori per San Valentino, il bouquet che sfida il caro energia di Coldiretti

Dal bouquet dell’amore con i fiori tricolore che hanno sfidato il caro energia per essere pronti per la festa alle ricette per una cena romantica fino al dolce per gli innamorati a forma di cuore. Con la discesa dei contagi e lo stop alle mascherine all’aperto la festa di San Valentino diventa quest’anno il simbolo di un primo ritorno alla normalità che gli agricoltori e i florovivaisti festeggiano con iniziative nei mercati di Campagna Amica della Toscana dove tornano a sfilare i fiori italiani degli innamorati, dalle rose ai ranuncoli, dai tulipani ai gigli, dai garofani alle gerbere. Ma non solo.

L’appuntamento è per sabato 12 febbraio 2022. Quattro gli appuntamenti da non perdere promossi da Coldiretti Toscana e Campagna Amica in vista della festa di San Valentino. In Versilia, a Camaiore, presso il mercato in Piazza Romboni (dalle 8.30 alle 12.30) con la preparazione live di bouquet da parte dei floricoltori con la possibilità di prenotare una composizione floreale da regalare alla dolce metà. I fiori sono protagonisti anche a Siena, al mercato di Via Paolo Frajese, 11/13 (dalle 9.00 alle 12.00). Ad Arezzo, al mercato coperto di via Mincio, 3 con lo showcooking dal titolo evocativo “L’amore per le cose buone” a cura dei cuochi contadini Veronica Massa e Marco Masala dell’agriturismo Podere Violino di Sansepolcro.

A tutti i partecipanti sarà distribuito il ricettario con i segreti per un pranzo, o una cena, sano, buono e toscano. Per i golosi l’appuntamento da non perdere è a Pistoia al mercato di Campagna Amica di via dell’Annona, 211 (dalle 8.30 alle 12.00) con il dolce degli innamorati a km zero prodotto dall’azienda agricola il Sottobosco di Cireglio, a base di succo di fragole, miele di montagna della stessa impresa agricola, oltre ad altri ingredienti targati Campagna Amica, come la farina prodotta in Valdinievole.

Per l’occasione verrà diffusa l’indagine della Coldiretti sui regali preferiti dagli italiani per San Valentino, ma anche un focus sull’impatto del caro energia sul settore florovivaistico e le difficoltà che le serre stanno attraversando pur di non far mancare agli italiani un appuntamento della tradizione.

Fonte: Coldiretti Toscana