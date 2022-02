Muore a 45 anni Gianluca Puccio: ha perso l'ultima battaglia col Covid

Si sono da poco conclusi i funerali di Gianluca Puccio, 45enne fiorentino morto in seguito a un lungo ricovero dovuto al Covid e agli strascichi di altre battaglie per la sua salute che ha combattuto negli anni scorsi. L'uomo è scomparso lo scorso 8 febbraio. Lascia la moglie e un bambino di 10 anni.

Il fratello Massimiliano ha raccontato la vicenda, in occasione di una raccolta fondi lanciata online a sostegno della vedova e del figlio.

"Gianluca - scrive Massimiliano - ha affrontato nel 2017 un tumore maligno al colon e l'ha sconfitto. La chemio e la radioterapia gli hanno scatenato però una leucemia che ha sconfitto a novembre 2021. Purtroppo nonostante fosse vaccinato, il suo fisico debilitato è stato attaccato dal Covid a dicembre. Stavolta, dopo più di un mese in ospedale, ha perso la sua lotta a 45 anni. Gianluca è sempre stato un amico per tutti: socievole e pieno di vita, con una parola di riguardo sempre per tutti, rispettoso degli altri da quanto è nato fino al suo ultimo momento".